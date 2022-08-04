Двое жителей Краснодарского края похитили четыре автомобиля

Полиция Краснодарского края задержала двоих местных жителей (24 и 48 лет), которых подозревают в похищении нескольких иномарок. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУВД.

По версии следствия, мужчины разработали схему угона и незаконной перепродажи иномарок Hyundai. До своего задержания они успели похитить, перегнать в Кущевский район и сбыть четыре машины общей стоимостью более 2,2 миллиона рублей.

«Подельники отслеживали автомобили на парковках, после этого узнавали VIN-код и делали дубликаты ключей. Угнанные машины несколько дней хранили в одном из гаражных боксов в Краснодаре и готовили к дальнейшей перепродаже. В этом время автоворы покупали через Интернет документы, госномера и кузовные детали с VIN-номерами, разбитых в ДТП машин, подходящих по цвету и модели», — сообщили в полиции.

Когда покупатели находились, ворованные машины отправляли новым владельцам.