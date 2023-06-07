07 июня 2023, 19:58
Четверым жителям Пензенской области вынесли приговор за организацию подпольной сети игровых автоматов
Первомайский районный суд Пензы вынес приговор четверым местным жителям, которые организовали в городе подпольную сеть игровых автоматов. Об этом сообщило «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
По данным следствия, в 2019 году трое мужчин и одна женщина создали незаконное игорное заведение. Глава банды арендовал помещения рядом с торговыми точками в Пензе, где установил игровые автоматы.
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Отмечается, что каждого обвиняемого суд приговорил к одному году лишения свободы условно.
Пенза
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