Криминал 07 июня 2023, 19:58 Четверым жителям Пензенской области вынесли приговор за организацию подпольной сети игровых автоматов

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Первомайский районный суд Пензы вынес приговор четверым местным жителям, которые организовали в городе подпольную сеть игровых автоматов. Об этом сообщило «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2019 году трое мужчин и одна женщина создали незаконное игорное заведение. Глава банды арендовал помещения рядом с торговыми точками в Пензе, где установил игровые автоматы.

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Отмечается, что каждого обвиняемого суд приговорил к одному году лишения свободы условно.