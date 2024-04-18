Криминал 18 апреля 2024, 07:29 Четверых полковников ВСУ заочно обвинили в России в массовых убийствах Суд Москвы: четверых полковников ВСУ заочно обвинили в массовых убийствах Официальный сайт президента Украины

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Четверым полковникам ВСУ по ходатайству Следственного комитета России заочно предъявили обвинения в массовых убийствах. Об этом ТАСС рассказали в Хамовническом суде Москвы.

Уголовное дело предъявили по одной и той же статье — убийство двух и более лиц. Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Суть обвинений не раскрывается.

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«В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал еще одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача», — отметили в суде.

По информации «Коммерсанта», всех четверых также обвинили в применении запрещенных средств и методов войны (статья 351 УК РФ). По мнению следователей, полковники выступили организаторами преступлений. Ранее Ярошевича уже заочно арестовывали в Москве по подозрению в организации ракетного удара по вокзалу в Краматорске, а Храпача в 2023 году Верховный суд ДНР признал организатором обстрела Донецка из РСЗО. Федосеенко же находится под следствием и на Украине — ему вменяют халатность и дезертирство.