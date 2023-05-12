Криминал 12 мая 2023, 01:00 Четверых подростков с Кубани осудили за неоднократные изнасилования 11-летней девочки

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Четверо подростков из Краснодарского края возрастом от 15 до 17 лет на протяжении года насиловали 11-летнюю девочку. За это злоумышленников приговорили к срокам. О случившемся сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР.

Пострадавшая на протяжении долгого времени не рассказывала о том, что с ней происходит. Однако спустя год она призналась во всем матери. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники органов возбудили уголовное дело. Подростков приговорили к заключениям сроком на шесть и семь лет в воспитательной колонии.