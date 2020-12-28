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    28 декабря 2020, 11:37

    Четверых подозреваемых в подготовке теракта арестовали в Дагестане

    Екатерина Шамина

    На два месяца арестовали четверых подозреваемых в подготовке теракта в Махачкале. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

    Участников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ подозревают в планировании взрыва и нападения на сотрудников МВД в Махачкале. Одного арестовали до 24 февраля, остальных до 25 февраля на время предварительного следствия.

    Четверых террористов задержали 25 декабря. При обыске в тайнике и по адресу конспиративного проживания у них нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывное устройство. В телефонах сотрудники ФСБ обнаружили переписки с зарубежными координаторами террористической организации.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Приготовление к террористическому акту в составе группы».

    По информации ФСБ, личности террористов сохраняются в секрете в интересах следствия. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.