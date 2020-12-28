Четверых подозреваемых в подготовке теракта арестовали в Дагестане

Участников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ подозревают в планировании взрыва и нападения на сотрудников МВД в Махачкале. Одного арестовали до 24 февраля, остальных до 25 февраля на время предварительного следствия.

Четверых террористов задержали 25 декабря. При обыске в тайнике и по адресу конспиративного проживания у них нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывное устройство. В телефонах сотрудники ФСБ обнаружили переписки с зарубежными координаторами террористической организации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Приготовление к террористическому акту в составе группы».

По информации ФСБ, личности террористов сохраняются в секрете в интересах следствия. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.