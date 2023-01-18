Криминал 18 января 2023, 15:48 Четверых мужчин осудили за разбой и нападения на жителей частного сектора на Урале

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Группа мужчин обвиняется в совершении разбойных действий и нападении с оружием на жителей частного сектора в Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, четверо мужчин приехали из Ставропольского края на Урал и стали заниматься скупкой металлолома. Летом обвиняемые незаконно проникли на территорию частного дома, в котором проживал пенсионер, и начали выносить оттуда все металлические изделия несмотря на замечания и требования пожилого человека покинуть дом.

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Мужчин осудили за разбой с применением насилия, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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