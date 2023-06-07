Криминал 07 июня 2023, 19:52 Четверых мигрантов обвинили в похищении и вымогательстве в Петербурге

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении четверых мигрантов, которых заподозрили в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, осенью прошлого года подозреваемые напали на 28-летнего соотечественника. Пригрозив пистолетом, они затолкали его в машину, избили, забрали личные вещи и увезли в Ленинградскую область, где начали вымогать у него шесть миллионов рублей. В какой-то момент пострадавшему удалось сбежать. Фигурантов уголовного дела поместили под арест.