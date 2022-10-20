Четверых карманников задержали в Санкт-Петербурге | 360°

20 октября 2022, 20:22
Четверых карманников задержали в Санкт-Петербурге
Правоохранители задержали двух мужчин и двух женщин, которые занимались карманными кражами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Злоумышленники воровали у пассажиров метро смартфоны. Перед задержанием они успели украсть два телефона на сумму 200 тысяч рублей и собирались продать из скупщику.
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Правоохранители доставили в отдел полиции и самих карманников, и мужчину, который покупал краденные вещи. Выяснилось, что четверо злоумышленников в общей сложности были судимы 22 раза.
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Санкт-Петербург
Кражи
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