Четверых карманников задержали в Санкт-Петербурге | 360°

Криминал 20 октября 2022, 20:22 Четверых карманников задержали в Санкт-Петербурге

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Правоохранители задержали двух мужчин и двух женщин, которые занимались карманными кражами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Злоумышленники воровали у пассажиров метро смартфоны. Перед задержанием они успели украсть два телефона на сумму 200 тысяч рублей и собирались продать из скупщику.

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Правоохранители доставили в отдел полиции и самих карманников, и мужчину, который покупал краденные вещи. Выяснилось, что четверо злоумышленников в общей сложности были судимы 22 раза.

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