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    23 сентября 2021, 19:48

    Четверых человек обвинили в незаконной вырубке лесов в Удмуртии

    Дарья Морозова

    Четверо мужчин занимались незаконной вырубкой лесов в Удмуртии. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

    Двоих задержали прямо на месте преступления.

    «Незаконно добытую древесину вместе с вырубленной легально злоумышленники вывозили на лесовозах и сбывали на лесоперерабатывающие объекты», — рассказали в пресс-службе.

    Общий ущерб был оценен в четыре миллиона рублей. Всех четверых могут посадить на срок до семи лет.