Четверых человек обвинили в незаконной вырубке лесов в Удмуртии

Четверо мужчин занимались незаконной вырубкой лесов в Удмуртии. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Двоих задержали прямо на месте преступления.

«Незаконно добытую древесину вместе с вырубленной легально злоумышленники вывозили на лесовозах и сбывали на лесоперерабатывающие объекты», — рассказали в пресс-службе.

Общий ущерб был оценен в четыре миллиона рублей. Всех четверых могут посадить на срок до семи лет.