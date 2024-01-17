Криминал 17 января 2024, 00:19 Четвертого адвоката Навального заочно обвинили в экстремизме РИА «Новости»

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Четвертому адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение в экстремизме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети юриста.

«Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году», — написала Михайлова.

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По словам адвоката, сейчас она вместе с дочерью находится за границей. Она не вернулась в Россию, когда узнала, что ее коллег — Вадима Кобзева*, Алексея Липцера** и Игоря Сергунина*** — арестовали 13 октября 2023 года. Они являются фигурантами по делу об участии в экстремистском сообществе. По этой статье им грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее Росфинмониторинг внес трех адвокатов Навального в перечень террористов и экстремистов. По версии следствия, юристы, «используя свой статус», передавали его письма из колонии соратникам. Обвинение считает, что Навальный с их помощью «продолжал осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

* Вадим Кобзев внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Игорь Сергунин внесен в перечень террористов и экстремистов.

*** Алексей Липцер внесен в перечень террористов и экстремистов.