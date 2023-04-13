Криминал 13 апреля 2023, 17:26 Четвероклассники подожгли одежду ребенка за отказ дать им самокат ТАСС: четвероклассники подожгли одежду на сверстнике за отказ дать им самокат РИА «Новости»

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В Москве ученики четвертого класса подожгли одежду на своем сверстнике. Так они отреагировали на то, что школьник не дал им самокат, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В ведомстве уточнили, что все произошло в районе Марфино 12 апреля.

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«Предварительно установлено, что ученику четвертого класса сверстники бросили под одежду зажженный лист бумаги, после того как школьник не захотел делиться с ними самокатом», — процитировало агентство собеседника.

В результате одежда мальчика загорелась, он получил сильные ожоги. Ребенка увезли в больницу.

В ГУ МВД России по Москве заявили, что уже начали проверку случившегося. При этом подробности там не уточнили.

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