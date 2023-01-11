Криминал 11 января 2023, 15:08 Четверо жителей Владимирской области пойдут под суд за незаконные археологические работы

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Четверо жителей Владимирской области стали фигурантками уголовных дел из-за незаконных раскопок древних могильников. За время своей деятельности они раздобыли более 999 различных предметов старины 62 разновидностей. Об этом сообщил «Царьград».

В октябре 2020 года злоумышленники провели раскопки на территории объекта культурного наследия федерального значения «Два могильника муромы» неподалеку от села Казнево. Там мужчины повредили культурный слой и извлекли из земли украшения и предметы быта возрастом более 100 лет. Находки они продавали коллекционерам.

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В 2020–2021 годах они орудовали вблизи деревни Михайлово Муромского района на объекте культурного наследия грунтовом могильнике «Михайлово I».

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Против мужчин возбудили уголовные дела по статье «Незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания в земле, проводимых без разрешения, повлекших повреждение культурного слоя, совершенные с использованием специальных технических средств поиска группой лиц по предварительному сговору».