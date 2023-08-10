Криминал 10 августа 2023, 15:39 Четверо жителей Пензенской области предстанут перед судом за вымогательство

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Сердобский городской суд Пензенской области рассмотрит дело четверых местных жителей, которые обвиняются в вымогательстве денег у предпринимателя. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, зимой этого года обвиняемые решили одолжить у бизнесмена два миллиона рублей. Мужчины пригласили его в гости, после чего избили и потребовали освободить их от долговых обязательств под угрозой применения насилия.

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Отмечается, что потерпевший отдал злоумышленникам требуемую сумму и договор займа.