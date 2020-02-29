Четверо пострадали при перестрелке в ресторане в Ноябрьске

Четверо посетителей ресторана «Мечта» в Ноябрьске угодили в больницу в результате перестрелки. Дуэль на травматах случилась ближе к полуночи вечером 28 февраля. Полиция начала проверку.

Как предварительно выяснили правоохранители, в ресторане отдыхали две компании. Что послужило причиной конфликта — непонятно, но вначале разгоряченные посетители начали выяснять отношения в словесной перепалке, а потом схватились за оружие. Кто первый начал стрельбу — неизвестно. По словам очевидцев, после того, как прогремели выстрелы, посетители общепита «разбежались кто куда».

Правда, не все. Четверых участников кутежа пришлось отправить в больницу. На месте происшествия, судя по видео, остались девушки, которые решили прибрать на столах, а заодно и снять видосики для соцсетей.

На место происшествия полицию не вызывали. Информация о перестрелке поступила правоохранителям из больницы, в которую отправили раненых.

«В медицинское учреждение были доставлены четыре человека. По предварительным данным, произошел конфликт между двумя компаниями в одном из кафе», — рассказали в полиции Ямало-Ненецкого автономного округа.

Очевидцы добавили, что из-за гремевшей в ресторане музыки присутствующие не сразу поняли, что произошло.