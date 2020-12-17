Четверо попали в больницу из-за конфликта со стрельбой в кафе в Видном

В Видном, в кафе «Роял», ночью 16 декабря произошла массовая стрельба. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Генеральный директор кафе поссорился с посетителями заведения. В конфликт вмешались двое неизвестных, которые расстреляли из огнестрельного оружия четверых возмущенных гостей «Рояла». В результате все пострадавшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями различной тяжести.

Стрелявших ищет полиция. На них заведено уголовное дело по статье 213 часть 1 «Хулиганство с применением оружия»». Владельца кафе привлекли к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Ранее посетитель одного из кафе Георгиевска в Ставропольском крае устроил скандал, а затем открыл огонь из автомата. Постреляв, мужчина заперся в машине, откуда его вытащили полицейские. Заведено уголовное дело.