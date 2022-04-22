Четверо петербуржцев незаконно обналичили 800 млн рублей

Полицейские задержали четырех петербуржцев по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Они помогали уходить клиентам от уплаты налогов и брали процент за свои услуги. За шесть лет злоумышленники обналичили более 800 млн рублей. Сами они заработали около 120 миллионов рублей.

Во время обысков полицейские изъяли у подозреваемых банковские карты, телефоны, документы, компьютеры.