Четверо мужчин воровали имущество из грузовиков в Нижегородской области | 360°

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Четверо мужчин воровали имущество из грузовиков в Нижегородской области

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Полиция задержала четверых мужчин, которые воровали ценности из грузовиков в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новогород» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

По данным следствия, злоумышленники выслеживали водителей на оптовых рынках. После этого они преследовали при помощи трекера тех, кто получил за товар деньги.

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Когда водитель выходил на улицу, мужчины взламывали грузовик, воровали деньги, забирали видеорегистратор и трекер, а потом скрывались. Установлена их причастность к шести подобным случаям.

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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

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