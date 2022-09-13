Четверо новосибирцев продавали контрафактный алкоголь и сигареты в Новосибирской области | 360°

Криминал 13 сентября 2022, 19:16 Поделиться Telegram

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Viber Четверо новосибирцев продавали контрафактный алкоголь и сигареты в Новосибирской области

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Полиция задержала торговцев алкоголем и сигаретами без акцизных марок. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным местных СМИ, незаконной деятельностью занимались трое мужчин и одна женщина. При обыске у них изъяли товара на 2,5 миллиона рублей.

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«Они хорошо понимают противозаконность своих действий, кто-то неоднократно привлекался к административной ответственности», — рассказала замначальника полиции по оперативной работе Александра Забеганова.

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