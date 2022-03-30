Четверо мужчин пойдут под суд за похищение женщины в Самарской области

Четверых мужчин будут судить в Самарской области. Они похитили женщину, требовали деньги и изнасиловали ее. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, мужчины надеялись таким образом заработать и тщательно подготовились к преступлению. Они силой запихнули женщину в машину. Потом у нее потребовали смартфон и 50 тысяч рублей. Пострадавшая ответила, что не имеет таких денег.

В итоге у женщины забрали телефон и отвезли в лес. Там ее изнасиловали, снимая происходящее на камеру, чтобы потом шантажировать этими видеозаписями.

На похитителей завели уголовное дело сразу по нескольким статьям. Теперь их будут судить.