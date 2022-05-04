Четверо мужчин пойдут под суд за махинации с материнским капиталом в Омской области

Суд пройдет над руководителем кредитного потребительского кооператива и тремя его знакомыми в Омской области. Их обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщило издание gorod55.

По данным сайта kp.ru, они находили женщин в сложном финансовом положении и предлагали услуги по реализации маткапитала. Потом они оформляли на жертв фиктивный займ, а деньги тратили на покупку недвижимости. Жилье оформляли на клиентов, а деньги оставляли себе.

Таким образом мужчины заработали более 12 миллионов рублей. Теперь их будут судить.