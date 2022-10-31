Четверо мужчин обворовывали пенсионеров в Перми | 360°

Криминал 31 октября 2022, 21:18 Четверо мужчин обворовывали пенсионеров в Перми

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Четверо мужчин получили срок за серию краж у пенсионеров в Перми. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Мужчины проникали в дома к жертвам под предлогом оказания услуг по проверке газового оборудования, систем вентиляции и так далее. В общей сложности они похитили более 500 тысяч рублей. Правоохранители доказали 18 подобных эпизодов.

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Злоумышленники получили сроки от трех до семи лет тюрьмы.

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