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    24 июня 2022, 15:47

    Четверо мужчин незаконно производили и продавали алкоголь в Пензенской области

    Дарья Морозова

    Суд вынес приговор четверым мужчинам, которые занимались незаконным производством и продажей алкоголя в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на областную прокуратуру.

    Установлено, что трое из них производили поддельную продукцию. Еще один человек закупал сырье и продавал готовую продукцию. За полгода они заработали около 382 тысяч рублей.

    Злоумышленники признали свою вину. Трое из них получили два года условно, еще один — полтора года условно.