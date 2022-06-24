Четверо мужчин незаконно производили и продавали алкоголь в Пензенской области

Суд вынес приговор четверым мужчинам, которые занимались незаконным производством и продажей алкоголя в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на областную прокуратуру.

Установлено, что трое из них производили поддельную продукцию. Еще один человек закупал сырье и продавал готовую продукцию. За полгода они заработали около 382 тысяч рублей.

Злоумышленники признали свою вину. Трое из них получили два года условно, еще один — полтора года условно.