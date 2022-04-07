Четверо мошенников украли со счета женщины 340 тыс. рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали четверых мужчин по подозрению в мошенничестве. Они похитили у женщины со счета 340 тысяч рублей. Об этом сообщило «МВД Медиа».

По данным ИА «Невские новости», мужчины звонили ей под видом сотрудников банка и правоохранительных органов и говорили, что якобы злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. У подозреваемых провели обыски и изъяли банковские карты, телефоны, деньги и паспорта.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.