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    07 апреля 2022, 13:13

    Четверо мошенников украли со счета женщины 340 тыс. рублей в Петербурге

    Дарья Морозова

    В Санкт-Петербурге полицейские задержали четверых мужчин по подозрению в мошенничестве. Они похитили у женщины со счета 340 тысяч рублей. Об этом сообщило «МВД Медиа».

    По данным ИА «Невские новости», мужчины звонили ей под видом сотрудников банка и правоохранительных органов и говорили, что якобы злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. У подозреваемых провели обыски и изъяли банковские карты, телефоны, деньги и паспорта.

    Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.