Криминал 15 ноября 2022, 19:13 Четверо мошенников получили срок за обман петербургских предпринимателей на 152 млн рублей

Читать 360tv в

Суд вынес приговор четырем мошенникам, которые обманули 22 предпринимателей на 152 миллиона рублей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Установлено, что злоумышленники находили юрлица с хорошей репутацией, которые далее перерегистрировали на подставное лицо.

Реклама

После этого они закупали у предпринимателей продукты по договору с отсрочкой платежа. Товар мошенники продавали, но оплату за него не вносили.

Реклама

«Предметом так называемых сделок являлись замороженные фрукты и овощи, мясная и рыбная продукция, сыры и колбасы», — уточнили в прокуратуре.

Руководитель группы получил пять лет тюрьмы, один из ее участников — три года, еще двое участниц — по 4,5 года.