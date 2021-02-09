Четверо грабителей в Екатеринбурге приманивали жертв при помощи девушки

Пятерых человек судят в Екатеринбурге за нападение на предпринимателей в Москве и на Урале. Одна из подсудимых - женщина. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на главу пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых.

Уточняется, что женщина заманивала жертв туда, где нет людей. Там на них нападали с травматическими пистолетами и грабили. Всего было совершено три нападения. Общий ущерб оценили в шесть миллионов рублей.

«Пятерых злоумышленников взяли в Первоуральске в момент, когда они находились в двух легковых авто перед вооруженным нападением на очередного бизнесмена», — рассказал Горелых.