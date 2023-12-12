Криминал 12 декабря 2023, 23:09 Черный рынок по торговле детьми раскрыли в Москве RT: в Москве раскрыли преступную группу, торговавшую детьми Unsplash

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Преступную группу, торговавшую детьми, раскрыли в Москве. Об этом сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет России.

Схему выстроили на деятельности «благотворительных фондов», работавших с желающими сделать аборт женщинами. Злоумышленники публиковали таргетированную рекламу своих услуг в Сети, после чего приглашали беременных женщин в столицу и обещали им различные обследования.

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После медосмотра выдавали «заключение» врача о патологиях, разрешающих прервать беременность на поздних сроках. На эти услуги женщины тратили все свои средства. Затем с потерпевшими проводили психологическую работу, убеждали их родить и забирали оставленных ими детей. Правоохранители предположили, что как минимум 13 новорожденных продали по такой схеме.

Ранее в Москве обнаружили ребенка в мусороприемнике на улице Вешняковской. Сообщалось, что там его оставила собственная мать. Мальчика с признаками переохлаждения и ссадинами нашли соседи.