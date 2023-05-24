24 мая 2023, 16:53
«Черных» банкиров-миллиардеров задержали в Москве
МВД: в Москве задержали «черных» банкиров с оборотом более 3 миллиардов рублей
В столице задержали 30-летнего москвича за незаконную банковскую деятельность. С его помощью правоохранительные органы раскрыли незаконную деятельность всей организации, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) РФ Ирина Волк.
«Группа лиц переводила и обналичивала крупные суммы денег при помощи банковских счетов более 20 фиктивных компаний. Клиенты переводили денежные средства под видом оплаты за топливо», — рассказала она.
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За каждую транзакцию злоумышленники брали комиссию не менее 2%. По предварительным подсчетам, их доход превысил 63 миллиона рублей при обороте в три миллиарда.
По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 47-летнюю жительницу столицы. Она участвовала в ряде финансовых преступлений.
В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Личности ее соучастников устанавливают. Женщина находится под подпиской о невыезде.
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