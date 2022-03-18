«Черные старатели» пойдут под суд из-за незаконной добычи золота в Хабаровском крае

Двое жителей поселка городского типа Хор Хабаровского края решили заняться добычей золота незаконным способом. Мужчины 34 и 44 лет надеялись, что их деятельность останется незамеченной, так как отработанный полигон расположен в довольно глухом месте.

Как сообщает transsibinfo.com, двое подельников промывали отработанный грунт в поисках частиц драгоценного металла. До того как горе-бизнесменов задержали, они смогли намыть около 18 грамм золотых частиц.

Для того чтобы обогатиться, «черным старателям» пришлось вложить средства в свою рискованную затею: они приобрели мотопомпу для промывки грунта и массу другого инвентаря для добычи золота.

Однако добыча драгметалла физическими лицами в стране преследуется по закону, поэтому им грозит до пяти лет тюремного заключения. Примечательно, что их будут судить по статье о краже, так как количество намытого ими золота не попадает под статью о незаконном обороте драгоценных металлов.