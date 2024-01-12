Криминал 12 января 2024, 17:55 «Черные лесорубы» уничтожили в Пермском крае леса на более чем 124 миллиона рублей

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Полицейские задержали в Кишертском округе двух подозреваемых в незаконной вырубке леса. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

«Черные лесорубы» взяли участок леса в аренду и обещали удобрять и поливать землю, чтобы потом выращивать на ней лекарственные растения. На самом же деле они заготовили более девяти тысяч кубометров хвойной древесины.

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Ущерб, нанесенный государству, оценили в 124 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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