Черепа редких животных украли из научного института в Петербурге

Черепа двупалых и трехпалых ленивцев, золотой кошки, бамбукового медведя украли из зоологического института РАН в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленинградской области.

Также похищены черепа дымчатых леопардов и орангутанов. Всего исчезло около 50 черепов на сумму почти 3,5 миллиона рублей. Все экспонаты имеют высокую историческую, научную и коммерческую ценность.

Информацию передал в полицию исполняющий обязанности директора учреждения. Имя мужчины не раскрывается. По его словам, злоумышленники вынесли предметы когда-то в 2020 году.

Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, написал «Ридус».

Ранее львенка незаконно ввезли в Санкт-Петербург для фотосессий. Хищника доставили в столицу без необходимых документов. Клиенты платили как минимум 30 тысяч рублей за несколько десятков снимков.