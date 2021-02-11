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    11 февраля 2021, 12:29

    Черепа редких животных украли из научного института в Петербурге

    Алена Макаренко

    Черепа двупалых и трехпалых ленивцев, золотой кошки, бамбукового медведя украли из зоологического института РАН в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленинградской области.

    Черепа редких животных украли из научного института в Петербурге

    Также похищены черепа дымчатых леопардов и орангутанов. Всего исчезло около 50 черепов на сумму почти 3,5 миллиона рублей. Все экспонаты имеют высокую историческую, научную и коммерческую ценность.

    Информацию передал в полицию исполняющий обязанности директора учреждения. Имя мужчины не раскрывается. По его словам, злоумышленники вынесли предметы когда-то в 2020 году.

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