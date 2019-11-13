Череп человека нашли в рюкзаке молодого парня в Краснодаре

Житель Краснодара решил зайти в торговый центр и нарвался на охранников, которые проверяли на входе личные вещи. Когда они открыли рюкзак молодого человека, то увидели настоящий человеческий череп. Теперь парня ждут вопросы сотрудников полиции.

«По данному факту у нас организованна доследственная проверка. Все обстоятельства устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили «360» в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.

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Как писал Telegram-канал LifeShot со ссылкой на источник в правоохранительных органах, череп у 19-летнего парня нашли сотрудники ЧОП в одном из торговых центров города. Они попросили показать содержимое рюкзака, в котором и увидели человеческие останки.

Сотрудники охраны вызвали в ТЦ полицию, которая задержала студента. По его словам, череп он «где-то откопал».