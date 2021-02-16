Чемпиона России по кикбоксингу арестовали за перестрелку в «Москва-Сити»

Басманный суд Москвы отправил за решетку чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева по делу о перестрелке в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити» в 2017 году. Спортсмен пробудет под стражей до 18 мая.

«Басманный суд Москвы постановил отправить [под стражу Саида] Асадулаева, обвиняемого по части второй статьи 213 УК РФ „Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия“, на срок до 18 мая», — рассказали ТАСС в суде.

Собеседник агентства не уточнил, что конкретно сделал чемпион России по кикбоксингу 2013 года Саид Асадулаев. В декабре прошлого года арестовали бывшего следователя СК России Левона Агаджаняна по обвинению в подделке доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по этому делу.

Перестрелка в башне «Око» произошла вечером 17 ноября 2017 года. В ней участвовали охранники бизнесменов и сотрудники ЧОП, которые следили за порядком. Тогда один человек погиб, несколько получили ранения. Среди пострадавших были два работника ФГУП «Охрана» Росгвардии.