Криминал 03 августа 2023, 19:27 Чемпиона России по боксу отправили в СИЗО по делу о развратных действиях ТАСС: боксера Осипова арестовали по делу о развратных действиях РИА «Новости»

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Боксера, чемпиона России и СНГ Артура Осипова заключили под стражу по делу о развращении несовершеннолетних. Об аресте российского спортсмена сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Тамбовской области.

По словам собеседника агентства, сейчас Осипов находится в СИЗО. По решению суда он пробудет под стражей до 26 сентября.

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По информации ТАСС, спортсмена задержали в рамках дела по статье о развратных действиях, совершенных в отношении двух или более лиц, не достигших 16 лет. Данные о задержании агентству подтвердил источник в боксерских кругах.

Артур Осипов родился в Тамбовской области. Выступает в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом Черная Молния. Завоевал титулы чемпиона России и чемпиона СНГ. Является мастером спорта России.

Обстоятельства и подробности дела, в рамках которого арестовали Осипова, не разглашали.