Чемпиона России по бегу заподозрили в избиении соседей

Чемпиона России по бегу Александра Хютте задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в избиении соседей. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

Спринтера подозревают в избиении мужчины и женщины, проживающих с ним в одном доме на Приморском проспекте. Мужчина после случившегося попал в больницу в состоянии средней тяжести, врачи диагностировали черепно-мозговую травму, переломы и другие повреждения. У женщины — гематомы и ушибы, она покинула медучреждение после оказания медицинской помощи, сообщил «Интерфакс».

Пострадавший мужчина попал в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и другими травмами. Женщина получила гематому и ушибы, ее отпустили из больницы после оказания медицинской помощи.

Инцидент произошел 23 мая, подозреваемого задержали в тот же день. Против него возбудили уголовное дело, суд отпустил спортсмена на свободу под подписку о невыезде.

Александр Хютте — четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции. В 2011 году спринтер выиграл командный чемпионат Европы. В 2015 году спортсмена дисквалифицировали за прием допинга.