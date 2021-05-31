В столице полицейские задержали известного чемпиона по легкой атлетике Ильгизара Сафиуллина. Его заподозрили в сбыте наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Ильгизар Сафиуллин — чемпион Европы по кроссу среди юниоров и чемпион среди юниоров в дистанции на три тысячи метров. Полицейские задержали его за распространение наркотических веществ на одной из московских улиц. Кроме того, в квартире подозреваемого нашли полкилограмма мефедрона. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Зимой прошлого года окружной суд Осло пожизненно лишил двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга водительских прав и приговорил к семи месяцам тюрьмы. Спортсмена обвинили в хранении наркотиков и грубом вождении. Ранее Нортуг уже был наказан за агрессивную езду на своей машине. Тем не менее спортсмен согласился с обвинением. На пресс-конференции в августе спортсмен признался, что не воспринимал всерьез свою наркотическую зависимость и скрывал это от окружающих.