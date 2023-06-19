19 июня 2023, 15:57
Чемпион России по бегу получил два года за избиение людей
Бегуна Хютте приговорили к двум годам колонии за избиение двух человек
Суд приговорил четырехкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте к двум годам колонии. Его признали виновным в избиении двух человек. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.
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Также Хютте обязан выплатить 490 тысяч рублей потерпевшему в качестве морального вреда и материального ущерба. Спортсмен свою вину частично признал.
Атлет в конце мая напал в одном из петербургских домов на 54-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. Этих людей госпитализировали: пострадавшая находилась в удовлетворительном состоянии, пострадавший — в состоянии средней степени тяжести.
В отношении Хютте открыли уголовное дело по статье УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Бегуна не заключали под стражу, поскольку он сам пришел с повинной и не был судим. Хотя ранее спортсмен уже фигурировал в скандалах. Полицейские в 2021 году поймали его с наркотиками.
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