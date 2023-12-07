Криминал 07 декабря 2023, 13:23 Чемпион мира по самбо получил 15 лет тюрьмы за убийство росгвардейца возле караоке Суд приговорил чемпиона мира по самбо Мачиева к 15 годам колонии за убийство РИА «Новости»

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Чемпиону мира по самбо Шахбану Мачиеву пересмотрели приговор по делу об убийстве сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году. Его заочно приговорили к 15 годам колонии, сообщил Верховный суд Дагестана.

Спортсмен стал фигурантом уголовного дела по части второй статьи 105 УК России «Убийство, совершенное группой лиц». Его соучастника осудили в ноябре.

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В марте 2021 года суд присяжных посчитал вину Шахбана Мачиева недоказанной, мужчину отпустили, и он скрылся заграницей. Вышестоящая инстанция пересмотрела вердикт.

При новом рассмотрении Верховный суд Дагестана признал его виновным и приговорил к 15 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Конфликт произошел 18 ноября 2018 года возле караоке-ресторана в Махачкале. Махиев поругался с сотрудником Росгвардии — они находились под действием алкоголя. Началась перестрелка, оба получили ранения — спортсмен попал в реанимацию. В какой-то момент побежал знакомый последнего и выстрелил в оппонента еще несколько раз, в том числе в голову.