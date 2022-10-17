Чемодан с трупом девочки нашли в Париже | 360°

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Чемодан с трупом девочки нашли в Париже

Le Parisien: чемодан с трупом девочки нашли в Париже

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Тело убитой школьницы нашли в чемодане на одной из улиц Парижа. Девочка ушла в школу, но так и не вернулась домой. Полицейские уже задержали четверых подозреваемых в расправе.

По данным издания Le Parisien, в на теле 12-летней девочки правоохранители увидели цифру один и ноль, которые нанесли на кожу неким устройством. Руки и ноги ребенка были связаны, лицо убийца обмотал скотчем, а горло порезал. Результаты вскрытия показали, что смерть наступила в результате удушения.

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Также сотрудник полиции обнаружили следы похищения в подвале дома, где жила школьница. Камеры наружного видеонаблюдения засняли женщину с чемоданом, в котором потом и нашли ребенка.

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По делу об убийстве задержали четверых подозреваемых, но главной следователи считают 24-летнюю бездомную девушку. Согласно сведениям полиции, психическое здоровье подозреваемой находится под вопросом.

Среди задержанных был и мужчина, сообщивший о найденном чемодане. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства убийства школьницы.

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