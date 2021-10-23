Чемодан с телом девушки без головы в Орске нашли игравшие во дворе дети

В Орске нашли тело молодой девушки без головы с признаками насильственной смерти. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК, сообщили на сайте ведомства.

Труп молодой девушки нашли утром в субботу. На теле были явные признаки насильственной смерти. Оренбургский СК завел уголовное дело об убийстве. На место выезжали следователи, проводились следственные мероприятия.

«С целью всестороннего, полного и качественного расследования, в том числе с целью скорейшего установления лица, причастного к совершению данного преступления, принято решение о незамедлительной передаче уголовного дела в центральный аппарат ведомства», — говорится в сообщении СК.

Местные жители рассказали, что чемодан с трупом обнаружили дети, игравшие во дворе. Одна из горожанок сообщила сайту Orsk.ru, что полицейские вызывали ее на опознание, но близко к телу не подпустили, поэтому она даже не успела разглядеть, была ли на месте голова или нет. Но, по ее словам, это был явно взрослый человек.

Ранее жители Иванова пожаловались на большое количество пакетов с трупами около местного морга.