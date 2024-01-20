Криминал 20 января 2024, 01:57 Человек погиб при поножовщине в пригородном поезде из Москвы МВД: мужчина погиб от ударов ножом в поезде Москва — Сергиев Посад РИА «Новости»

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Конфликт с применением холодного оружия в электропоезде Москва — Сергиев Посад закончился гибелью одного из пассажиров. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

По данным издания, в пригородном поезде Москва — Сергиев Посад произошел конфликт между двумя пассажирами. Один из них ударил второго ножом и скрылся. В результате полученных травм пострадавший скончался.

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Позже полиция задержала злоумышленника в поселке Монино. Им оказался 55-летний мужчина из Волгоградской области, неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побои. Задержанный заявил, что в ходе конфликта его оппонент угрожал ему ножом, а он смог перехватить оружие, ранить противника и убежать.

Следственные органы возбудили уголовное дело.

В марте 2023 года 63-летний мужчина толкнул под электропоезд 15-летнего парня на станции метро «Киевская» в Москве. Подросток не пострадал, а злоумышленника задержали. Объяснить причины своего поступка он не смог.