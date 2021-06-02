Человеческие черепа обнаружили во время уборки берега реки Тюменки

Человеческие черепа обнаружили в логе реки Тюменки во время экорейда. Активисты движения «Зеленый хоровод» рассказали об этом в паблике в соцсети «ВКонтакте», написал сайт URA.ru.

Место, где были найдены кости, уже осмотрели представители Следственного комитета региона.

«8 мая в логу был очередной экорейд перед большим субботником. Приступили к расчистке заваленного мусором склона. Именно в тот момент, среди груды мусора, был замечен человеческий череп. Первый. После звонка в полицию приехали представители Следственного комитета», — уточнили активисты.

По мнению криминалистов, череп может принадлежать женщине. На следующий день был обнаружен еще один череп, расколотый на три части. Находки изъяты правоохранительными органами.

По данному факту началась проверка, назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и другие. Эксперты считают, что давность захоронения составляет не менее 50 лет. Установить причину смерти не предоставляется возможным.