11 января 2024, 00:17
Челябинца заключили под стражу за жестокое убийство 15-летней сестры
Суд отправил за решетку челябинца, который задушил 15-летнюю сестру
Суд в Челябинской области заключил под стражу местного жителя, которого подозревают в убийстве двоюродной сестры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По данным следствия, в ночь на 6 января в селе Татищево 19-летний фигурант поссорился с 15-летней девушкой и убил ее во время конфликта. После этого парень скрылся с места преступления, но его оперативно задержали.
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«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.
Следователи продолжают работать над сбором и закреплением доказательной базы.
По данным Telegram-канала Shot, на теле девочки нашли следы удушения и ранения в живот. У подозреваемого были напряженные отношения с жертвой. Тело школьницы обнаружили в заброшенном доме культуры.
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