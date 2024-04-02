Криминал 02 апреля 2024, 13:06 Челябинца осудили за смертельную драку возле бара

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В Челябинске в колонию строгого режима отправили мужчину, который насмерть зарезал незнакомца в драке у бара. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Мужчина поссорился с группой других посетителей одного из баров на улице Кирова. Закончить конфликт решили уже на воздухе, завязалась драка. Зачинщик выхватил нож и смертельно ранил одного из оппонентов, а потом сбежал. Мужчину быстро задержали, его осудили на 15 лет колонии строгого режима.

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