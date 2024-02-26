Криминал 26 февраля 2024, 18:21 Челябинца осудили за разбойное нападение на офис бывшего работодателя

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Курчатовский районный суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в разбойном нападении на офис бывшего работодателя. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинска.

Мужчину уволили, но он считал, что ему не заплатили все причитающееся. В декабря 2022 года подсудимый в маске и с ножом пришел в офис и стал угрожать бухгалтеру. Женщина испугалась и отдала преступнику 62 тысячи рублей. Также он сам забрал из кассы 35 тысяч, два новогодних подарка и бутылку коньяка.

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Челябинца приговорили к четырем годам колонии общего режима и обязали выплатить в50 тысяч бухгалтеру.

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