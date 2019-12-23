Челябинца арестовали за убийство грудного сына из-за плача

Пьяный житель Челябинска несколько раз ударил своего месячного сына, а потом бросил его на пол из-за плача. Ребенок погиб. Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчину.

Как сообщил сайт СУ СК РФ, инцидент произошел вечером 19 декабря 2019 года в квартире одного из домов Ленинского района Челябинска. Пьяный 29-летний мужчина, которого раздражал детский плач, нанес сыну смертельные травмы — он несколько раз ударил его, а потом бросил на пол с высоты собственного роста.

Свою вину в преступлении обвиняемый признал. Против него возбудили уголовное дело по пункту «В» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следствие и арестовал отца погибшего ребенка. Следователи продолжают изучение всех обстоятельств произошедшего.