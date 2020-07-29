Челябинскому депутату дали 11 лет колонии за убийство жены

Депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова приговорили к 11 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. Кроме того, мужчина будет принудительно наблюдаться у психиатра.

«Назначено наказание по ограничению свободы сроком на 11 лет с ограничением свободы сроком на один год, а также установлено осужденному ограничение на изменение места жительства, где он будет проживать после освобождения», — зачитала приговор судья. Ее слова передает корреспондент «360».

Азат Зарипов застрелил свою супругу из ружья в ночь на 21 августа 2019 года. Убийство произошло на глазах двух маленьких детей. По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался оправдываться тем, что жена изменяла ему.

Полицейские установили, что в момент совершения преступления в доме не было посторонних. Челябинский прокурор Виталий Лопин взял это дело под личный контроль, потому что свидетелями стали несовершеннолетние.

Детей забрала себе бабушка, она собирается оформить опеку. Пара воспитывала двух девочек и одного мальчика.