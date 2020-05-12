Челябинского полицейского арестовали за надругательство над мужчиной

Сотрудник полиции доставил в отдел жителя Челябинска, устроившего дома разборки. Правоохранитель избил мужчину, за что его арестовали и обвинили в превышении полномочий.

«Сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей „Превышение должностных полномочий“», — сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи выяснили, что 6 мая правоохранитель доставил в отдел полиции «Ленинский» местного жителя. Мужчина попал в полицию из-за семейного конфликта. Ранее его уже не раз судили, в том числе и за убийства. Во время разбирательств полицейский избил задержанного.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что мужчина был пьян и пытался выломать дверь в квартиру знакомой. В итоге на вызов приехала патрульно-постовая служба Челябинска, которая и забрала дебошира.

«Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах отметила, что в отделении житель оскорблял полицейских и грубил. Сначала его избили, а затем надругались резиновой дубинкой. На следующий день мужчина попал без сознания в больницу. Врачи диагностировали серьезные повреждения внутренних органов.

Превысивший полномочия сотрудник полиции теперь находится под стражей, а следователи выясняют все обстоятельства.