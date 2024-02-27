Криминал 27 февраля 2024, 10:20 Челябинского экс-сотрудника ГИБДД отправили в колонию за мошенничество Челябинскому экс-сотруднику ГИБДД Алексееву дали 6 лет колонии за мошенничество РИА «Новости»

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В понедельник, 26 февраля, челябинский суд признал бывшего сотрудника ГИБДД Сергея Алексеева виновным в нескольких случаях мошенничества. Его приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд приговорил признать Алексеева виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Алексееву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере два миллиона рублей», — говорится в сообщении.

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Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших от действий Алексеева на общую сумму 16 миллионов рублей. Бывшего силовика взяли под стражу в зале суда после оглашения вердикта. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Алексеева задержали в августе 2023 года. По данным следствия, мужчина обманывал жителей, предлагая им купить бытовую технику по заниженной стоимости, а после оплаты пропадал, оставляя деньги жертв себе.

Ранее экс-совладельца ЧЭМК Юрия Антипова отпустили из полиции под подписку о невыезде. Его вызвали на допрос по делу о мошенничестве.