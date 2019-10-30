Челябинского адвоката обвиняют в сексуальном насилии над подростком

Подозреваемого арестовали на два месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии Зубкова под стражу. Он будет помещен в СИЗО до 29 декабря», — сообщила пресс-служба ведомства.

Глава Комиссии по защите прав адвокатов Евгений Белов дал комментарий ситуации.

«Комиссия по защите прав адвокатов, как и положено, получила уведомление о задержании Зубкова. Мы проверяли, не были нарушены его права при задержании. Суть предъявленных ему обвинений мне неизвестна, пока эта информация находится в правоохранительных органах», — признал Белов.

Защитник Зубкова отказался от комментариев по делу.

Как сообщил источник Ura.ru, Зубков женился на 39-летней женщине и несколько лет якобы подвергал ее несовершеннолетнюю дочь от первого брака сексуальному насилию. При обыске правоохранители нашли у адвоката незарегистрированное оружие, а также порнографические материалы с детьми.