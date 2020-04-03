Челябинские силовики ждут экстрадиции вора в законе

На Кобешавидзе завели уголовное дело в Челябинской области. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Подозреваемый был объявлен в международный розыск. Его смогли задержать благодаря линии Интерпола 30 марта. На данный момент решается вопрос об его экстрадиции.