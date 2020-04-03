Челябинские силовики ждут экстрадиции вора в законе
В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов ждут экстрадиции 65-летнего вора в законе Автандила Кобешавидзе. В криминальном мире он известен, как Авто Копала. Его задержали в Одессе 30 марта. Об этом написало ИА Ura.ru.
На Кобешавидзе завели уголовное дело в Челябинской области. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Подозреваемый был объявлен в международный розыск. Его смогли задержать благодаря линии Интерпола 30 марта. На данный момент решается вопрос об его экстрадиции.